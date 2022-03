Paul Dano kirjutab oma "The Batmani" tegelaskuju põhjal koomiksi

Koomiks kannab pealkirja "Riddler: Year One" ja ilmub oktoobris. DC Comics avaldas sotsiaalmeedias koomiksist esimese pildi. Koomiksi sisu pole veel teada, samuti pole teada see, kas see jääb ainsaks või ilmub koomiksist terve seeria, vahendab Consequence.

A new Riddler comic book hits stores this October with RIDDLER: YEAR ONE. Written by Paul Dano, unmask your first look here and see #TheBatman only in theaters now. pic.twitter.com/OVuIw7QEO0