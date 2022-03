Svjata Vatra kogus kontserdiga Ukraina toetuseks annetusi

Sellise õhtu korraldamise idee tuli Arno Lahelt, kes on Ukrainas ligi 15 aastat töötanud ja austab seda maad ja rahvast väga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sõna sai Eesti endine suursaadik Ukrainas Jaan Hein ja Ukraina luuletusi luges Jaak Känd.

Marta Vaarik aga tõi kohale maalid, millest ühe autor on ta ise ja teine on noore Ukraina kunstniku Yana Klymenko töö. Klymenko tuli sõja jalust kõigepealt Eestisse ja on nüüd juba Saksamaal. Maalid pandi oksjonile ja nende tulu läheb samuti Ukraina toetuseks.

Ja siis oli esinemiskord Svjata Vatra käes. Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi ütles, et on esinenud juba paljudel Ukraina toetuskontsertidel, neid on olnud väga suuri, aga kõigist, ka väikestest on kasu.

"Iga okas loeb. Ja mul on suur rõõm, et Eestis igas linnas, igas külas tehakse väikseid üritusi, aga nende jaoks on suured ja see ongi oluline. Jah, toimusid suured kontserdid, aga tehke ka väikeseid. Ja olge koos oma kogukonnaga, te panustate, te suhtlete omavahel. Te leiate asju, mis sellel hetkel ainult teie külas, teie linnas on olulised," rääkis Trochynskyi.

Ansambli nimi Svjata Vatra, eesti keeles Püha Tuli, sobib praegusse aega paremini kui kunagi varem

"See on see tuli, mis põleb meie südames, see on tuli, näiteks jaanipäevatuli, kui kokku tulevad paljud rahvused ja kõiki meid ühendab üks asi, see on armastus," lausus Trochynskyi.