Ansamblist U2 valmib telesari

Sarja stsenaariumi kirjutab Anthony McCarten, kes oli ka Queeni-filmi "Bohemian Rhapsody" stsenarist. Kuigi sarja sisu üksikasjad pole teada, võib McCarteni kaasamisest eeldada, et see avab bändi ajalugu, vahendab Variety.

Pole teada, kuivõrd on sarjaga seotud bänd ise.

McCarten on kahel korral olnud nomineeritud ka parima kohandatud stsenaariumi Oscarile – 2015. aastal Stephen Hawkingist kõneleva biograafia "The Theory of Everything" eest ning 2020. aastal filmi eest "The Two Popes", mis räägib paavst Benedictus XVI ja paavst Franciscusest.

"Bohemian Rhapsody" võitis neli Oscarit, Oscari võitis omal aastal ka Winston Churchilli portreteeriv "Darkest Hour", mille stsenaariumi autor on samuti McCarten.

1976. aastal kokku tulnud U2 on üks enimmüüdud artiste ja karjääri jooksul välja andnud 14 stuudioalbumit ning võitnud 22 Grammy-auhinda.