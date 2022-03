Ansambel Ajataju avaldas debüütsingli "Kalifornia"

Bändi sõnul räägib "Kalifornia" soovist elada oma elu suuremalt ja võtta ette asju, mis võivad näida kättesaamatuna. "Argipäeva rutiin muutub lõksuks ning väljapääsu loodetakse leida läbi ammuste unistuste elluviimise. Lootus, et parim on veel ees, on üldinimlik, aga kui paljud meist on tegelikult valmis oma elus kannapöörde tegema?"

Loole laenas naishäält Liisa Tetsmann (Rubundi).

Ajataju solist on kohalikul hiphopimaastikul tuntud Maxtract ning rock-/funk-/metal-muusika taustaga pillimehed Grigori Rõžuk (Bourbon Sugar, No More Fridays), Meelis Niine (Bourbon Sugar) ja Rain Parkman (Külmking, Jadira). Ajataju hajutab žanrite piire ning kirjeldab enda muusikat kui meloodilist räpp-/rokkmuusikat.

Bänd esitleb debüütsinglit laupäeval, 26.03 klubis Uus Laine (Vana-Kalamaja 1, Tallinn). Külalisesinejana astub lavale räppar Azma.