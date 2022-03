Tommy Cashil ilmus värske lugu "Baby Shock"

Produtsent Imanbek on hoolimata noorest east (21) vallutanud üle ilma edetabelite tippe ning noppinud muusikamaailma magusaimaid auhindu, sh Grammy. Tema käe all on valminud remix'e artistidele nagu Dua Lipa, Wiz Khalifa, David Guetta ja teised.

"See on minu jaoks suur eksperiment," ütles Imanbek. Ta lisas, et pole kunagi midagi sellist veel teinud, toonitades, et äsja ilmunud lugu on üks jõulisemaid, mis ta seni loonud on. "Olen tulemusega väga rahul. Tänu Tommyle, OhGeesyle ja Lost Capitalile kõlab see lugu massiivselt ning olen eriti põnevil," sõnas produtsent.

Los Angelesest pärit OhGeesy on hip-hopi guru, kellel miljoneid fänne maailma eri paigus. DJ ja produtsendi duo Lost Capital on päris Euroopast.

Tommy Cash lõpetas äsja USA turnee ning ees on ootamas Euroopa, millele paneb punkti show Saku Suurhallis 6. mail.