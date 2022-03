Jonas.f.k ja Manna avaldasid ühise singli "Ayo"

''Ayo'' kõneleb loo hetkest, mis sünnib kahe võõra vahel. Kujutus sellest, mis võiks juhtuda, kui hetkeks kiusatusele järele anda.

Jonase sõnul oli loo idee juba mõnda aega valmis, kuid midagi oli puudu. Ühel hetkel tuli mõte lisada naishääl ning Manna oli kohe valmis kaasa lööma.

"Õnneks oli ta kohe nõus ja sisuliselt laulis oma asjad poole tunniga sisse." kommenteeris Jonas.

"Seda lauldes tekib mul tunne nagu oleksin kõige võimsam naine maailmas. Muusika mõju on intensiivne. Loodan, et teistele kuulates ja kaasa lauldes mõjub see samamoodi nagu mulle," lisas ka Manna.