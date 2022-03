ETV2 teemaõhtu on pühapäeval pühendatud Ukraina filmikunstile

Kell 21.20. Doksari "Ukrainas", osa "Lapsepõlv sõjaväes" (Ukraina, 2020)

Ivan Bohuni nimelises sõjalütseumis õpib poiste kõrval ka omajagu tüdrukuid. Neile ei tehta mingeid järeleandmisi: varajane äratus, hommikujooks, laskeharjutused, vaba aega ainult 45 minutit. Viimastel aastatel on režiimi karmistatud. Lütseumis õpib kokku 500 õpilast. Alates 14. eluaastast teavad nii poisid kui ka tüdrukud, mis on kasarmurežiim ja sõjaväemäärustik. Sõja puhkemisest peale on tung sellesse kooli kasvanud.

Kell 21.45. Mängufilm "Metsikud väljad" (Ukraina, Šveits 2018)

Pärast venna ootamatut kadumist naaseb German kodukohta Donbassis, et üle võtta perekonnale kuuluv bensiinijaam. Peagi satub ta aga kohaliku maffia huviorbiiti ja armub venna raamatupidajasse Olgasse. Algab võitlus enda, oma vara ja väärikuse eest. Film põhineb Sergi Žadani romaanil "Vorošilovgrad".

Režissöör on Jaroslav Lodõgin. Osades: Oleg Moskalenko, Ruslana Khazipova, Oleksiy Gorbunov, Vladimir Jamnenko, Georgij Povolockij.

Kell 23.35. Dokfilm "Suguvõsa" (Eesti, Saksamaa, Ukraina, Läti 2016)

Režissöör Vitali Manski filmis selgub, mis tegelikult toimub Ukrainas pärast Maidani sündmusi 2014. aastal. Šokeerivalt lõhestunud ühiskond vaagub hinge, kuid seisab raudkindlalt teiselpool ajaloo ja tabude barrikaade. Kas inimesed on endiselt oma mõtetes nõukogude rahvaste pere liikmed? Miks on tülli pööranud varasemalt lähedased inimesed, kes nüüd elavad ühes riigis, aga justkui erinevatel planeetidel?

Just läbi intiimse ja lähedase, oma perekonna loo püüab režissöör ka ise aru saada, mis on toimunud inimestega, kes kunagi olid ühe suure riigi kodanikud ning esitab lõpuks küsimuse: kas Ukraina ida ja lääs saavad üldse enam kunagi kokku? Rännak viib Manski oma suure ukraina pere erinevatesse elupaikadesse: läänemeelsesse Lvivi ja Odessasse, Kiievisse, Venemaa ajupestud Donbassi regiooni ning okupeeritud (paljude arvates vabastatud) Krimmi. Konflikt on raskeim Ukraina rahva katsumus peale Teist maailmasõda ning on tülli ajanud õed ja vennad, vanemad ning lapsed.

"Suguvõsa" paneb mõtlema laiemalt Vene-Ukraina suhetele ja varem lihtsad küsimused polegi enam nii üheselt mõistetavad, kui meie meedia ning poliitikud kinnitavad.