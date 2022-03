ERSO ees üles astuv Ukraina dirigent põgenes Kiievist koos ema ja koeraga

Aastaid juhatas Ponomartšuk kahte Ukraina tähtsaimat orkestrit: Nepri filharmooniaorkestrit ja Ukraina rahvuslikku kammerorkestrit. Sõja esimesel päeval, 24. veebruaril, oli ta parasjagu kontsertreisil Odessas.

"Kolmandal päeval ärkasin plahvatuste peale," rääkis Ponomartšuk "Ringvaatele" antud intervjuus. "Kell oli neli hommikul. Võib-olla kell pool viis, umbes nii. Ma ärkasin tohutu kõmaka peale, kuigi elasin kesklinna hotellis. Aga see oli nii vali heli, et äratas mind üles."

Pommitati Kiievit, Harkivit ja Odessat. "Ma ei saanud aru, mis toimub, polnud plahvatusi varem kuulnud," kirjeldas dirigent, kes sai peagi teada, et peab kohe Kiievisse sõitma.

"Me tahtsime sel hetkel kiiresti oma perede juurde saada. Ostsime piletid

ja sõitsime bussiga Kiievisse," meenutas ta, kuidas orkestri solistiga ühes oma emade juurde sõideti. "Kõige esimene šokk oli see, mis ei lähe kunagi meelest,

nimelt need sireenid, mis ei jää lihtsalt vait. Pärast kuulsin, et oli kaheksa sireeni päevas. Öösel olid sireenid. Siis pidi kindlasti kuskile varjuma," meenutas naine, kes oli oma eaka südamehaige emaga keldris varjul.

Magati kordamööda, et sireene kuulata. "Kui suurest väsimusest magama jääd,

siis võid neid mitte kuulda," rääkis Ponomartšuk.

Põgenemiseks peab igaühel olema hädaolukorrakohver, mis kõige tähtsama asjana peab sisaldama dokumente. "Vesi, sidepidamisvahendid, telefonid on kõik täis laetud. Kui on sülearvuti, siis see ka," loetles dirigent.

"Kui keldrisse varjusime, siis dokumentidega. Lõpuks mõtlesin, et pean emaga tegelema ja ma ei saa midagi muud võtta. Seepärast ei saanud ma peaaegu midagi kaasa võtta, sain ainult ema aidata. Ta vajab mind, kõnnib halvasti. Pidin oma jõuga arvestama. Ma ei jaksa korraga ema, koera ja veel midagi võtta. Võtsin ainult dokumendid ja emale kampsuni, et tal külm ei hakkaks. Ööd olid ju külmad. Keegi ei teadnud, mis teekonna peame ehk ette võtma," meenutas ta põgenemist.

Praegu viibib dirigendi ema Münchenis sõprade juures.

Ponomartšuk on pidevalt ühenduses ma oma orkestri muusikutega, paljud mehed läksid kaitseväkke.

"Ma naasen Kiievisse ja me hakkame kõike üles ehitama, jätkame kõigega, taastame," usub naine. "See, mis asemele tuleb, on varasemast parem. Ja ma sõidan filharmooniaga igale poole: Irpenisse, Rivnesse, kuhu iganes. Butjasse, Mariupolis hakkan mängima. Kõikjal, kus... Nendes provintsilinnades,

mis on praegu kangelaslinnad. Need on kangelaslinnad ja mul on au seal mängida neile inimestele, kes on minu jaoks lihtsalt kangelased, ei midagi muud. Mul on selline unistus," avaldas dirigent.

Ponomartšuk on väga tänulik Eestile ja siinsetele inimestele abi ja solidaarsuse eest. "Ilma Euroopa ja maailma toetuseta oleks ukrainlastel palju raskem hakkama saada. Kõik tapetaks ära ja kõik. Karistamatult. Ilma teieta... meid poleks. Me saame ainult koos olla. Ainult koos."

Kontsert "Ukraina meie südames"

18. märtsil annab ERSO Estonia kontserdisaalis kontserdi Ukraina ja ukrainlaste toetuseks. Kontserdi otseülekannet vahendab reedel Klassikaraadio ja nädalavahetusel ETV, ETV2 ja ETV+. ERSO-t juhatab sel õhtul Natalia Ponomartšuk.

Kontserdi piletitulu annetatakse organisatsioonile Come Back Alive, mis rahastab Ukraina vabaduse eest võitlejatele kaitsevarustuse soetamist. Oma toetust saab üles näidata helistades annetusnumbritel:

900 7005 – 5€/kõne

900 7010 – 10€/kõne

900 7025 – 25€/kõne

"Ukraina meie südames" otseülekanne jõuab Klassikaraadio vahendusel kuulajateni reedel kell 19. Kontsert jõuab nädalavahetusel ka kõikidesse ERR-i telekanalitese: ETV2-s laupäeval kell 22.25, ETV-s pühapäeval kell 22.30 ja ETV+ kanalil pühapäeval kell 22.