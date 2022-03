Vene kultuuritegelased reageerivad sõjale erinevalt: mõni põgeneb, teised jätkavad tööd

Samal ajal, kui Eestis käib võitlus, kas lubada Filipp Kirkorovit Tallinna esinema või mitte, on Lääs kehtestanud mitmetele Vene superstaaridele sanktsioonid. Eesti pole siiani, erinevalt näiteks Leedust, piiranguid kehtestanud.

Kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitš rääkis "Ringvaates", et mitmed Vene kuulsused on otsustanud põgeneda Iisraeli ja taotleda ka sealset kodakondsust.

Tel Avivis on nähtud Ksenija Sobtšakki, lisaks ka märtsis Eestis üles astuvat Valeriat. "Tema on üks selliseid aktiivsemaid Putini ööbikuid," iseloomustas Krištafovitš. Leedus on laulja küll mustas nimekirjas, kuid Eestis mitte.

Erinevalt Valeriast on suure kella külge läinud Filipp Kirkorovi kontsert, kelle piletimüük on praeguseks peatatud. Kirkorovil on näiteks Leetu viieaastane sisenemiskeeld, kuna ta on käinud Ukraina loata Krimmis.

Baleriin Olga Smirnova on samas teatanud, et tuleb Moska Suurest teatrist ära ning hakkab tantsima hoopis Amsterdamis.

"Ma arvan, et me peame toetama neid vene rahvusest või Venemaalt pärit kunstitegelasi, kes on väljaspool Venemaad, kes ei toeta Putini režiimi ja toetavad Ukrainat," rääkis Krištafovitš.

Väidetavalt on Iisraeli suundunud ka superstaarid Alla Pugatšova ja Mihhail Galkin, kuid Krištafovitš arvab, et lauljad on suundunud hoopis Jurmalasse.