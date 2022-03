"Batman" aitas kaasa Nirvana singli edule

Ansambli Nirvana lugu "Something in the Way" kõlab ka uues filmis "Batman". Filmi edu on aidanud kaasa ka Nirvana plaatide müügile.

Film "Batman" on kinoekraane vallutanud alates 4. märtsist. Sellest hetkest peale on kasvanud ka ansambli Nirvana lugude kuulamine ja loomingu ostmine.

Kui enne "Batmani" ilmumist oli lugu "Something in the Way" kuulatu umbes 372 000 korda, siis neli päeva pärast esilinastust oli see kasvanud 3,1 miljonile. Loo kuulamiste arv ei näi esialgu peatuvat ning Nirvana on jõudnud oma looga ka USA Spotify enimkuulatud lugude nimekirja.

Küll aga on filmil ja Nirvanal ka oma seos. Nimelt selgitas režissöör Matt Reeves, et filmi loomisprotsessi alguses kuulas ta Nirvana lugu "Something in the Way" ning tajus, et loos on teatavaid seoseid "Batmani" peategelase Bruce Wayne'iga. Nii leiab Reeves, et nii Nirvana eestvedajat Kurt Cobain kui ka "Batmani" tegelast Wayne'i iseloomustab sõltuvus.

"Ta on sõltuvuses kättemaksust – see on tema narkootikum. Ta on nagu Batman Kurt Cobain," kirjeldas Reeves filmi peategelast.