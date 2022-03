Kanye Westile määrati 24 tunniks Instagrami keeld

Kanye Westil on ajutiselt keelatud juurdepääs Instagramile, kuna rakenduse esindaja väitis, et räppari hiljutised postitused rikkusid vihakõne, kiusamise ja ahistamise eeskirju.

Westile määrati ööpäevane Instagrami keeld pärast seda, kui ta oli korduvalt avalikult solvanud oma endise abikaasa Kim Kardashiani uut väljavalitut Pete Davidsoni, kuid ka salanud "The Daily Show" saatejuhti Trevor Noah'd.

Nii ilmus Westi Instagrami kontole näiteks postitus Pete Davidsoni 2019. aastal ilmunud artiklist, milles kirjeldati Davidson stand-up showd ning kus meesterahvas naljatles, et tal on seksuaalsuhted imikutega.

"Veel üks põhjus, miks SKETE peab minu lastest eemale hoidma," pahandas West oma postituses.

Seejärel ründas West Davidsoni seoses tema hiljutise puudumisega telesaatest "Saturday Night Live", vihjates, et see oli tingitud asjaolust, et Davidsoni vaimne tervis pole korras. Küll aga ei saanud Davidson telesaates osaleda, kuna oli hõivatud uue filmi "The Home" võtetega.

Kuna Westi käitumine pälvis tuhandete tähelepanu, hindasid Instagrami töötajad, et räppari käitumine läheb vastuollu rakenduse eeskirjadega.

West ei saa 24 tunni jooksul Instagrami postitada, kommenteerida ega sõnumeid saata.