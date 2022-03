Video: Trochynskyi, Raud ja Sal-Saller esitasid ukrainakeelse loo

Heategevuskontserdil "Slava Ukraini" esitasid Ruslan Trochynskyi, Mihkel Raud ja Hendrik Sal-Saller üheskoos USA hevibändi Twisted Sisteri lugu "We're Not Gonna Take It". Küll aga kandsid artistid muusikapala ette hoopis ukraina keeles.

Ruslan Trochynskyi sõnul teeb talle au, et eestlased on lahkesti abiks ukrainlasi toetama. Seda näiteks rahaliselt või majutades hoopis Ukrainast saabunud sõjapõgenikke. "Eestis on head inimesed," tõdes ta.

Twisted Sisteri lugu on muutunud Ukrainas populaarseks ning sõdurid hoiavad lahingutes selle singliga oma vaimu virge.