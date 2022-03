Nolani "Oppenheimeriga" liitub "Viikingite" näitleja Gustaf Skarsgard

Cristopher Nolani filmi "Oppenheimeri" osatäitjate sekka on lisandunud rootsi näitleja Gustaf Skarsgard.

Skarsgard kehastab linateoses saksa-ameerika tuumafüüsikut Hans Bethet, kes pälvis 1967. aastal Nobeli füüsikaauhinna.

Skarsgard on varem üles astunud Flokina telesajas "Viikingid". Ka oli tal roll HBO sarjas "Läänemaailm", mille autorid olid Cristopher Nolani vend Jonathan Nolan ja õde Lisa Joy Nolan. Lisaks on rootslane kaasa teinud Oscarile nomineeritud ajaloolises draamafilmis "Kon-Tiki".

Film "Oppenheimer" jälgib teadlase J. Robert Oppenheimeri (Cillian Murphy) tööd aatompommi arendamisel teise maailmasõja ajal. Teadlase naist Katherine'i, kel oli toonastel sündmustel keskne roll, mängib Emily Blunt.

Teiste osatäitjate seas astuvad üles Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, David Dastmalchian ja David Rysdahl.

Film põhineb Kai Birdi ja Martin J. Sherwini Pulitzeri auhinna võitnud raamatul "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer".

Film jõuab kinodesse 21. juulil 2023.