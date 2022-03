Peeter Rebase "Tulilind" jõuab USA kinoekraanidele

"Peeter Rebase ja Tom Priori filmis näeme lisaks ilusale armastusloole ka meeldetuletust selle kohta, kuidas meil on vedanud, et saame elada vabalt just nii nagu ise tahame. On olnud aegu ja on isegi tänasel päeval kohti, kus see pole paljude jaoks võimalik. Tom Prior on Sergeina loonud meeldejääva tegelaskuju, kelle tahe jääda iseendaks võiks olla meile kõigile inspiratsiooniks," kommenteerisid Roadside Attractionsi juhid Howard Cohen ja Eric d'Arbeloff.

Põhja-Ameerika eksklusiivne esilinastus toimub 29. aprillil. "See on "Tulilinnu" jaoks ülioluline sündmus. Leidsime USA turu jaoks väga tugeva partneri, kes suhtub iseseisva rahastusega tehtud filmidesse tõelise kirega," rääkis režissöör Peeter Rebane.

Roadside Attractions on levitanud selliseid filme, nagu näiteks "Ülisuur mina" (Supersize Me, 2004), "Riskipiir" (Margin Call, 2011), "Manchester by the Sea" (2016), "The Peanut Butter Falcon" (2019) ja "Judy" (2019).

Ameerika publikule mõeldes valmis filmitegijatel ka uhiuus treiler: