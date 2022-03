Coldplay avaldas muusikavideo loole "People of the Pride"

Ilmus ansambli Coldplay muusikavideo loole "People of the Pride".

Paul Dugdale'i lavastatud video sisaldab nii animeeritud kaadreid kui ka oktoobris bändi esinemisest filmitud klippe.

Kontsertkaadrite vahele vilksavad sisse animeeritud tegelased. Näha võib nii kurjakuulutavaid sõdureid, diktaatorit, töölisi ja möirgavaid tiigreid.

Lugu on pärit Coldplay 2021. aasta oktoobris välja antud albumilt "Music of the Spheres".