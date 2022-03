Heleza investeerimishuvist: et oleks mustaks päevaks midagi kukrus ootamas

Hiljuti andsid muusikud Heleza ja An-Marlen välja ühise singli "Igavesti". Heleza sõnul on lugu saanud inspiratsiooni tema enda elust. Lisaks muljetas laulja Raadio 2 hommikuprogrammis enda investeerimishuvist ja reisimisest.

""Igavesti" on üks naljakas laul. See sündis tegelikult ühest tülist, mis minu jaoks tundus, et käiski igavesti," sõnas Heleza, kes tutvustas enda lugu ka An-Marlenile. An-Marlenile meeldis lugu väga ning koos andsid neiud singlile oma hääled.

Heleza pere on talle tema muusikakarjääril alati toeks olnud. Üheks suurimaks fänniks peab Heleza enda isa, kes armastab tütre loomingut üle kõige. Küll aga tõdes Heleza, et pärast lugude avalikustamist ei meeldi talle enda singleid kuulata.

"Mulle meeldib ainult siis kuulata, kui need väljas ei ole," ütles ta. Heleza sõnas, et enne avalikustamist laseb ta enda uusi singleid kuulata sõpradel, kes annavad talle tagasisidet.

Seda, kas lugu on täielikult valmis või mitte, mõistab laulja kõige paremini autosõitudel. "Kui ma autos kuulan, ja mulle meeldib, siis see on valmis," ütles Heleza.

Saates tuli juttu veel ka kogumisest. Kuigi markide kogumisest on Heleza loobunud, arvab ta, et kõige mõistlikum oleks koguda raha. Nii tegeleb laulja ka investeerimisega. "Et oleks mustaks päevaks alati midagi kukrus ikka ootamas," sõnas ta.

Lisaks investeerimisele püüab Heleza aega leida ka sportimiseks. Eriti köidab teda lumelauasõit. Alles hiljuti käis Heleza mägesid vallutamas Austrias. "Reis ise oli väga tore ja mulle väga meeldib Austriasse minna."