Tom Odell esitas Ukraina sõjapõgenikele enda hitti "Another love"

Suurbritannia laulja Tom Odell esitas Bukaresti raudteejaamas Ukraina sõjapõgenikele oma laulu "Another love". Loost on saanud sotsiaalmeedias Ukraina sõjale viitavate videote üks peamisi tunnusmeloodiaid.

Odelli loost "Another Love" on saanud sotsiaalmeedias Ukraina vastupidavuse sümbol, kuna muusikapala kasutavad mitmed TikToki kasutajad oma videote taustal, et seista vastu Venemaa agressioonile Ukrainas.

"Mul oli eile au laulda Bukaresti raudteejaamas paljude Ukraina põgenike seltsis. Sellesse jaama tuleb iga päev tuhandeid põgenikke. Nad vajavad toitu, vett, turvalist magamiskohta ja seda, et neid koheldaks nagu ilusaid inimesi, kes nad ka on," kirjutas Odell enda sotsiaalmeediakontol.

Odell viibis 13. märtsil Ukraina naaberriigis Rumeenias, et osa võtta kontserdist "We Are One". Lisaks Odellile astusid üles veel mitmed rumeenia artistid, DJ Armin van Buuren ning 2016. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud ukrainlane Jamal.

Just a few hours ago, Tom Odell performed 'Another Love' at a Romanian train station as people fleeing Ukraine arrived. Crowds welcomed his powerful performance with Ukrainian flags @charliemackesy #StandWithUkraine #TomOdell pic.twitter.com/ONmSzhSNZn — Choose Love (@chooselove) March 11, 2022

Muusika- ja meelelahutusmaailma tegelased on viimastel nädalatel avaldanud ukrainlastele toetussõnumeid. Nii hoiavad end Ukraina sündmustega kursis näiteks Elton John ja Miley Cyrus.

Samuti on mitmed maailmakuulsad artistid tühistanud enda esinemisi Venemaal, Valgevenes ja ka Ukrainas. Nende hulgas on näiteks ansambel Green Day, Nick Cave, Iggy Pop ja Louis Tomlinson.