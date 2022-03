Mart Normet "Slava Ukraini" kontserdist: eelarve on null

Nii Mart Normeti kui ka Andres Kõpperi sõnul on Ukrainas toimuvad sündmused pannud neid maailma teise pilguga jälgima. "Kindlasti paneb see natukene avatult suhtuma ka muudesse kriisidesse, mis maailmas toimuvad," ütles ta.

"Praegu saavad nalja teha ukrainlased. Kui nemad teevad nalja, siis see on okei," tõdes Normet. Ka Kõpper lisas, et tema arvates saab nalja teha peaaegu igas olukorrast, ent kindlasti tuleb jälgida piire. "See nihestus on kerge tekkima, et see nali ei ole õiges hetkes ja õiges kontekstis."

Heategevuskontsert "Slava Ukraini" sünnib kodanikualgatuse tulemusena. Nimelt sõnas Kõpper, et idee luua Ukraina toetuseks kontsert, tuli tal mõni aeg tagasi Läti muusikaauhindade jagamisel, kus lõunanaabrid suutsid kiire ajaga muuta enda auhinnagala toetuskontserdiks.

Ukrainas toimuvad sündmused läksid aga Kõpperile hinge ja ta soovis anda oma panuse ukrainlaste toetuseks. Nii sündis kodanikualgatus "Slava Ukraini". "Mul on väga hea meel, et ma helistasin just Mardile, sest Mart võttis sellest initsiatiivist kinni," sõnas ta ja lisas, et nende kontserdi fookus on suunatud nii televaatajatele kui ka raadiokuulajatele.

Küll aga tõdes Mart Normet, et ta pole varem korraldanud ühtegi sellist üritust, kus ei ole lisakulusid. "Ma ei ole varem korraldanud ühtegi asja, kus eelarve on null," ütles Normet, kelle sõnul astuvad artistid üles tasuta. Samuti ei pea korraldajad maksma ei üüri ega tehnika eest.

Kokku astub lavale ligikaudu 200 esinejat. Nende seas on Svjata Vatra, Ivo Linna, Noep, Nublu, Alika Milova, Marko Matvere, Lenna, Mihkel Raud, Eesti Rahvusmeeskoor ja paljud teised.

Heategevuskontserdist saadud tulu annetatakse MTÜ Slava Ukrainile, kes viib koostöös mitmete organisatsioonide ja eraisikutega humanitaarabi Ukrainasse. Nii abistab organisatsioon Ukrainat näiteks kiirabiautodega.