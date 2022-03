Otse: Raadio 2 ja Raadio 4 kannavad üle heategevuskontserti "Slava Ukraini"

Kolmapäeval algusega kell 20 läheb nii Raadio 2 kui Raadio 4 eetrisse kolmetunnine heategevuskontsert, kus sajad esinejad astuvad lavale, et koguda annetusi sõjapiirkonna haiglaid abistava MTÜ Slava Ukraini toetuseks.

"Ukraina vajab meie kiiret abi. Kontserdiga kutsume kõiki pingutama ühiselt kultuuri- ja heategevusmusklit, et seda pakkuda. Õhtu jooksul kogunenud annetustega saame päästa inimelusid," sõnas kontserdi peaprodutsent Mart Normet.

"Meie eesmärk on kokku koguda vähemalt 300 000 eurot, mille eest ostab MTÜ Slava Ukraini kümme kiirabiautot või kiirabi teenindavat autot, sisustab need kõige vajalikuga ja saadab kiirelt otse sõjakoldesse, kust seda abi on meie käest küsitud."

Kontserdil astuvad üles Svjata Vatra, Ivo Linna, NOËP, Alika Milova, Marko Matvere, Lenna, Mihkel Raud, Hendrik Sal-Saller, Metsatöll, Curly Strings, Gameboy Tetris, Liis Lemsalu, Genka, Terminaator, Reigo Ahven, Villu Veski, Valter Soosalu, Laura Põldvere, Mari Kalkun, Daniel Levi, Jaan Jaago, Mihkel Mälgand, Raun Juurikas, Liisi Koikson, Ott Lepland, Raul Ojamaa, Riho Sibul, Britt Normet, Rute Trochynskyi, Vaiko Eplik, Marten Kuningas, Eesti Rahvusmeeskoor, üle-eestiline neidudekoor Leelo, kammernaiskoor Sireen, kammernaiskoor Musamari, Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor.

Lisaks muusikalistele etteastele peavad kõne ka Alar Karis, David Vseviov, Heinz Valk, Tiit Pruuli, Philippe ning Jordan Erki Tamm.

Kontsertõhtut juhivad Jüri Butšakov, Robert Rool ja Piret Laos.

Alates 15. märtsist on avatud ka annetusnumbrid, millega kogutakse raha MTÜ Slava Ukraini tegevuse toetamiseks:

9002406 – 10€

9002407 – 25€

9002408 – 50€

MTÜ Slava Ukraini viib koostöös mitmete organisatsioonide ja eraisikutega humanitaarabi otse Ukraina kõige tulisematesse konfliktikolletesse, et seal elusid päästa ning aidata haiglatel ja inimestel sõja tingimustes vastu pidada.