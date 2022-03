Charli XCX üllatas fänne uue singliga "Every Rule"

Lugu "Every Rule" räägib keelatud armastuse magususest. Nii laulab artist kohtumisest juba suhtes oleva inimesega, kelle pärast on ta nõus reegleid rikkuma.

"Every Rule" on pärit artisti peagi ilmuvalt albumilt "Crash". Uuelt albumilt on muusik juba varem avaldanud lood "Good ones", "Beg For You", "New Shapes" ja "Baby".

"Crash" ilmub reedel, 18. märtsil.