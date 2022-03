Diiselrongide fänn Martin: oma osa huvi tekkesse andis Gena ja Potsataja

Martin Kuuse suur kirg ja hobi on diiselrongid. Need on ta suur armastus juba lapsepõlvest saati. Küll aga ei paku Martini sõnul Eesti rongimaastik väga palju huvi, mistõttu võtab ta ette rännakuid teistesse riikidesse.

Martin meenutas, et juba lapsena meeldis talle aknast välja vaadata ja jälgida lähedal asuval raudteel sõitvaid ronge. "Loomulikult oma osa sellesse huvi tekkesse andis ka Gena ja Potsataja, kes sõitsid kauni muusika saatel helesinise vaguni katusel kaugusesse."

Igal hommikul laeb Martin enda YouTube'i kanalile üles video rongist. Mehe klipid on väga menukad ning on kogunud lausa miljoneid vaatamisi. Martin tõdes, et videote alla postitatud kommentaaridest saab ta aru, et inimestele pakuvad tema videod äratundmisrõõmu. Nii tuleb vaatajatele rongidega meelde häid mälestusi.

Martin rääkis, et mõnd uut ja huvitavat rongi kohates tahab ta kindlasti sellest pilti teha. "Ma teen selle pildi ära ja siis on süda rahul."

Küll aga ei piirdu Martin ainult Eestis leiduvate rongide pildistamisega, vaid on ette võtnud ka spetsiaalseid rännakuid. Nii on ta uurinud ronge Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Lätis, Leedus ja mitmel pool mujal.

Eestis on Martini sõnul vähe ronge, mida vaadata. "Ta on selles suhtes ammendunud," ütles ta ja lisas, et tal on kahju noortest raudteehuvilistest, kellele ei pruugi siinmail huvitavaid sõidukeid piisavalt leiduda.

"Eestis mingit eksootikat või põnevust ei olegi," nentis Martin, kelle sõnul on praegused Elroni rongid igavalt ühesugused. Martini arvates oli Eesti rongimaastik märkimisväärselt kirjum 1990. aastate alguses. "Igaühel oli mingi iseloom," tõdes ta.