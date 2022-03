Lauri Liiv astub üles draamanäitlejana: tunne on päris hea

Laulja Lauri Liivi on tavaliselt kaasa teinud muusikalides. Nüüd paneb ta end proovile maailmakuulsa USA näitekirjaniku Neil Simoni ühes menukaimas komöödialavastuses "Uus peatükk". Liivi sõnul on lavastus helge ning tunne enne esietendust hea.

Näitleja Tarvo Kralli sõnul ei tohiks isegi rasketes olukordades unustada komöödiat ja meelelahutust. "Ma arvan, et meelt võiks lahutada natukene helgema poole pealt," tõdes Krall. "Ta ei ole selline labane komöödia. Ta on selline juudi tark komöödia."

Lavastus "Uus peatükk" räägib keskealistest inimestest, kes otsivad enda ellu uut armastust. Osatäitja Lauri Liiv teadis rääkida, et väidetavalt on Neil Simon kirjutanud näidendi enda elust lähtuvalt. "Ta räägib meist endast," lisas Krall, kelle arvates võib publik ennast lavastuses ära tunda.

Kui tavaliselt on Lauri Liiv tuntud muusikaliteatri näitlejana, siis seekord paneb ta ennast proovile draamanäitlejana. Kuigi Liiv tõdes, et on mõningates draamalavastustes ka varem kaasa teinud, siis on "Uues peatükis" tal märkimisväärselt kandvam roll. "Tunne on päris hea," ütles Liiv.

Neil Simoni teoseid on ka varem eesti teatrilavadele jõudnud. Tema näidend "Päikesepoisid" vallutas Eesti ja on siiani paljudele teada-tuntud. "Ta on selline inimlik komöödia. Ta räägib sellistest asjadest nagu me ise näeme, nagu me ise tunneme," selgitas Krall "Päikesepoiste" fenomeni.

Lavastuse "Uus peatükk" toob lavale Vana Baskini teater ning esietendus toimub neljapäeval, 17. märtsil Tallinnas Vene kultuurikeskuses. Pärast seda suundub teater ringreisile mööda Eestit.