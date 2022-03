Räppar Kid Cudi sai rolli uues filmis "17. september"

USA näitleja Brittany Snow teatas, et Scott Mescudi, paremini tuntud lavanime Kid Cudi all, on saanud rolli tema täispikas filmis "17. september". Tegemist on Snow režissööridebüüdiga.

Kid Cudi ja Brittany Snow on ka varem koostööd teinud. Mõne päeva pärast näeb ilmavalgust õuduspõnevik "X", milles mõlemad näitlevad.

Cudi sõnul on tore, et Snow otsustas ta enda esimesse filmi valida. "Ma ei suutnud seda uskuda, et ta mind tahab," rääkis Cudi Snow valikust. "See tuleb vahva," tõdes ta ja lisas, et tegemist on väga hea stsenaariumiga.

Film jutustab loo Rileyst, kes kannatab söömishäirete all ning kes on äsja välja saanud haiglast. Ühel päeval kohtab naisterahvas aga Ethanit ja peab nüüd liikuma oma sõltuvuse ja uue armastuse piiril.

Cudi on peamiselt tuntud muusikuna. Tema repertuaari kuuluvad lood, nagu näiteks "Day 'n' Nite", "Pursuit of Happiness" ja "Just What I Am". Oma näitlejaoskuse on ta proovile pannud filmides "Need for Speed", "Entourage" ja "Don't Look Up."

Brittany Snow on mänginud filmides "John Tucker Must Die" ja "Pitch Perfect". Ta lavastas 2019. aasta lühifilmi "Milkshake". "17. september" on tema esimene täispikk film režissöörina.