Rootsi, Portugal ja Island avaldasid selle aasta eurolood

Rootsi saadab tänavu Eurovisioonile riiki esindama Cornelia Jakobsi looga "Hold Me Closer". Jakobs võitis kohaliku lauluvõistluse Melodifestivaleni, mistõttu on tal au sõita mais Itaaliasse.

Rootsi debüteeris Eurovisiooni lauluvõistlusel 1958. aastal ning on olnud üks edukamaid riike oma kuue võiduga. Paraku jääb ta selle sooritusega alla Iirimaale, kes on endale kogunud seitse Eurovisiooni lauluvõistluse võitu.

Rootsi astub üles Eurovisiooni lauluvõistluse teises poolfinaalis.

Portugali tänavune eurolugu kannab pealkirja "Saudade Saudade" ning seda sõidab Torinosse esitama Maro.

Laulja ja laulukirjutaja Maro oskab mängida nii kitarri kui ka elektribassi ning ta on ka koolitatud klassikaline pianist. Maro kirjutas oma esimese laulu 11-aastaselt ning on tänaseks välja andnud mitu albumit.

Portugal astus Eurovisiooni lauluvõistluse lavale esimest korda 1964. aastal ja hoidis Eurovisiooni lauluvõistlusel rekordit kui riik, kellel on enim esinemisi ilma võiduta. 2017. aastal suutis Portugal ennast tõestada ning Ukrainas pälviti Eurovisiooni võitjaks Salvador Sobral.

Portugal astub üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis.

Island saadab Eurovisioonile võitu püüdma seekord ansambli Sigga, Beta & Elín islandikeelse looga "Með Hækkandi Sól".

Island tegi oma Eurovisiooni debüüdi 1986. aastal, kuid pole veel konkurssi kordagi võitnud. 1999. aastal saavutas Selma teise koha looga "All Out Of Luck" ja kümme aastat hiljem, 2009. aastal võrdsustas Yohanna selle edu ballaadiga "Is It True?".

Island astub üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis.

Eurovisiooni lauluvõistluse esimene poolfinaal toimub Torinos 10. mail, teine poolfinaal 12. mail ning suur finaal 14. mail.