Iron Maiden annab suvel kontserdi Riias

Sel suvel külastab briti heavy metal bänd Iron Maiden Lätit, astudes 2. juunil Arena Rigal üles ülemaailmse kontserditurnee "Legacy Of The Beast" raames.

Iron Maiden saavutas briti heavy metal liikumise uue laine teerajajana oma esialgse edu 1980. aastate alguses. 47 aasta jooksul on nad näidanud oma fännidele julget loomingulist vabadust ja metsikut pühendumust. Nad on müünud enam kui 100 miljonit plaati, andnud 63 riigis enam kui 2000 live kontserti, neil on kümneid miljoneid austajaid ning nad on välja andnud 17 stuudioalbumit.

2018. aastal alguse saanud Iron Maideni turnee "Legacy Of The Beast" on nii fännide kui ka kriitikute arvates ansambli senise karjääri kõige ekstravagantsem ja visuaalselt rabavam kontsert.

"Legacy Of The Beast" turnee on välja müünud suuri staadioneid, areene ja festivalilavasid kogu Euroopas ning Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, kus bänd on mänginud ligi kahele miljonile fännile ja pälvinud üksmeelselt positiivset tagasisidet.