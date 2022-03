Vennad Kalmetid meenutasid Kings Of Leoni kontserti: publik hakkas vilistama

"Suur plaat ja väike plaat" keskendub muusikaelamuste jagamisele. Külalistel tuleb välja valida neli muusikapala, mis on neid elu jooksul saatnud või mõnel muul viisil erilise koha südames leidnud.

Henriku valikust kõlas saates esimesena Ray Charlesi lugu "Eleanor Rigby". "Minu meelest on see suurepärane kaver," tõdes Henrik, kelle sõnul oli ta kaval ja sai antud looga ühendada nii biitlite hea loo kui ka selle esitaja.

Venna Karl-Andrease soovinimekirjast tuli esimesena ettekandele Bluri lugu "Beetlebum". "Ma tundsin, et peaks ta sinna sisse panema," sõnas Karl-Andreas, kelle sõnul on Bluri näol tegemist ka tema esimese lemmikbändiga.

"Ma arvasin, et Karlil see kindlasti sees on," rääkis vend Henrik ja lisas, et ka talle meeldib Bluri looming. Bändini jõudis Henrik just tänu Karl-Andrease soovitustele. "See on kindlasti see, mida me väiksena kõvasti kuulasime."

Henrik tõdes saates, et kuigi on Karl-Andreasest vanem, on siiski noorem vend teda muusikaliselt rohkem mõjutanud kui tema Karl-Andreast. Nii kõlas saates Frank Oceani lugu ja Henrik avaldas, et ka selle artisti leidis ta just tänu oma nooremale vennale.

Oma nelja loo sekka valis Karl-Andreas veel ka Daft Punki singli "Something About Us".

"Ma arvan, et nad on mõjutanud muusikamaailma väga-väga palju," sõnas Karl-Andreas ja lisas, et kui kuulab praegu raadiost mõningaid muusikapalasid, tunneb ta, kuidas artistid on saanud mõjutusi Daft Punkist.

Henriku järgmise loona kõlas saates Rolling Stonesi pala "Like A Rolling Stone". Ansamblit peab Henrik enda elus oluliseks ning meenutas saates ka bändi esinemist Tallinnas 1998. aastal, mis jättis talle kustumatu mulje.

Saates tõdes Karl-Andreas, et kui on enda senise elu jooksul kuulanud peamiselt briti artiste, siis ühel hetkel leidis ta tee ka ameerika rokini. Nii mõtles ta, et kuna The Brian Jonestown Massacre'i loomingut on ta ka ohtralt kuulanud, tuleks see kindlasti oma nelja olulise loo sekka valida.

Henriku viimase loona kõlas saates Kings Of Leoni pala "Pickup Truck". "Bänd, mida mingil hetkel sai väga palju kuulatud," rääkis Henrik. Mõlemal vennal on olnud võimalus ka Kings Of Leoni kontserdil käia, ent kahjuks ei pakkunud see neile erilist elamust.

"Kontsert lõppes niimoodi, et nad ühtegi lisalaulu ei teinud ja nad kõndisid maha, ja publik hakkas vilistama," rääkis Karl-Andreas. Ka vend Henrik tõdes, et ilmselt oli bändil tol päeval kehv tuju.

Küll aga andis Karl-Andreas ansamblile veel ühe võimaluse ning külastas nende kontserdi mõni aeg hiljem. Õnneks oli bänd siis juba paremas tujus.

Karl-Andreas tõdes, et soovis enda nimekirja lisada ka midagi kodumaist. Nii jõudis tema valikusse Andrus Elbingu lugu "Intro".

Kalr-Andreas meenutas, et kui Elbing oma plaadi paar aastat tagasi välja lasi, avaldas see talle sügavat muljet. "Mulle tundus, ja siiamaani tundub, et sellise kõlaga siukest eesti räppi ja sellise sisuga eesti räppi ma polnud kuulnud."