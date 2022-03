Vikerraadio e-etteütlusele esitati ligi 9000 etteütlust

Kõige kiiremini ja korrektsemalt kirjutasid Vikerraadio kodulehel etteütluse Triin Siiber (üldvõitja, täiskasvanute kategooria), Mona Rea Nerva Saverna Põhikoolist (õpilaste kategooria), Kärt Normann (filoloogide kategooria), Jev (muu emakeelega kategooria) ja Marilin (välismaal elavate eestlaste kategooria), parim nutiseadmega kirjutaja on Margit Kerov.



Viiendat korda pakuti osalemisvõimalust ka vaegkuuljatele: kui raadiokuulajateni jõudis etteütlus Vikerraadio toimetaja Kaja Kärneri poolt loetuna, siis vaegkuuljad said portaalis ERR.ee video vahendusel etteütluse teksti lugeda ERR-i uudistetoimetaja Veronika Uibo huultelt. Vaegkuuljate kategooria võitja on Tuuli Raam.



Kokku esitati Vikerraadio kodulehel 8942 teksti. Kõige enam osales inimesi vanusegrupis 20-25, kõige noorem osaleja oli kuue-aastane, kõige vanem 90-aastane.

Emakeelepäeva puhul osaleti aktiivselt ka koolides, üle Eesti tehti etteütlust kaasa 278 koolis. Kõige aktiivsem osalus oli Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis rohkem kui 300 tekstiga, sellele järgnevad Nõo Reaalgümnaasium rohkem kui 200 ja Püha Johannese Kool rohkem kui 100 osalejaga. Rohkem kui 70 etteütlust esitati Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist, Viljandi Gümnaasiumist ja Väike-Maarja Gümnaasiumist.



Korrektseid etteütlusi jõudis Vikerraadio toimetusse tänavu 13, väga palju oli ühe-kahe veaga tekste. Näiteks kirjutas kolmveerand osalejatest "paari tuhande pealine" kokku. "Sõnaga kirjutatud arv, nagu paar tuhat, kirjutatakse järgnevast ne- või line-liitelisest omadussõnast lahku," selgitas Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik. Enam kui pooled jätsid teises lauses kõrvallause lõppu panemata koma - kui kõrvallause lõpeb "ja" sõna ees, tuleb koma panna ka siia. Väga paljud kirjutasid "kirjanike liit" suurte algustähtedega - läbiva suure algustähega kirjutatakse vaid täisnimi ehk Eesti Kirjanike Liit. Pooled inimesed kirjutasid "maa sool" kokku, kui tegu ei ole soola liigiga, vaid kujundliku väljendiga (maale kuuluv sool).



Etteütluse korrektset teksti koos paralleelvariantidega ning levinud eksimusi koos selgitustega näeb etteütluse tulemuste leheküljel. Samal aadressil saab näha ka oma e-etteütlust, samuti on võimalik see tellida endale e-postile. Etteütluse käigus tekkinud küsimusi saab emakeelepäeval kell 13-17 täpsustada ka keelenõuande telefonil 631 3731.