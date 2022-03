Kontrolli: e-etteütluse korrektne kirjapilt ja paralleelvõimalused

Emakeelepäeval toimus 15. korda Vikerraadio e-etteütlus . Võitjad avalikustatakse kell 14.05 algavas saates, enne seda on aga võimalik tutvuda nii korrektse tekstiga kui ka paralleelvõimalustega.

Korrektne kirjapilt:

Rutlikult piki puise Vanemuise tänava peegeljat pinda tulvab paari tuhande pealine rahvameri Juri Lotmani, tarkade targa ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna korüfee mälestusmärgi manu.

Pidupäevase paatose vallandavad parnaslased, kes pühitsevad kirjanike liidu juubelit, ja raamatukogude aasta vaimus teadustraktaate neelav maa sool.

"See on ju metsik metafiktsioon," lõõritab r-i põristav Emajõe-äärne ööbik vabavärsis peotäiele pürjelitele, "keegi on meid ühes heade mõtete linnaga e-etteütluslikku passusse pannud!"

Järgneb spontaanne kiidutorm: iseendaga üks ja seesama rahvusteadvus nõuab oma sügavküntud südametunnistuselt lüüriliste varaaitade avardamist.

Eks ta ole.

Paralleelvõimalused:

Juri Lotmani, tarkade targa ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna korüfee mälestusmärgi / Juri Lotmani - tarkade targa ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna korüfee - mälestusmärgi

r-i / "r"-i

heade mõtete linnaga / Heade Mõtete Linnaga / Heade Mõtete linnaga / "Heade mõtete linnaga"

e-etteütluslikku passusse pannud! / e-etteütluslikku passusse pannud.

Järgneb spontaanne kiidutorm: / Järgneb spontaanne kiidutorm - / Järgneb spontaanne kiidutorm,

Eks ta ole. / Eks ta ole!