Üleilmakooli juht eesti keele oskusest välismaal: julgen arvata, et olukord on päris hea

Üheksa aastat tegutsenud veebikooli Üleilmakool juht Helja Kirber ütles "Vikerhommikus", et sel õppeaastal on neil õpilasi 33 riigist, kuid ta usub, et on veel palju riike, kuhu info nende kohta jõudnud ei ole.

Helja Kirber selgitas, et Üleilmakool on veebikool, milles võivad õppida kõik välismaal elavad eesti keelt oskavad lapsed või ka need lapsed, kes väga hästi eesti keelt ei oska, aga kelle üks vanem on eestlane ning perekonnas on soov, et laps siiski eesti keelt oskaks. "Üleilmakool on tegelikult juba mõned aastad vana, nimelt on meil käimas üheksas õppeaasta ning ma loodan, et väga paljudesse kohtadesse üle maailma on see info ka levinud."

Tema sõnul on sel õppeaastal on neil õpilasi 33 riigist. "Peaaegu kõik Euroopa riigid, eksootilisematest Argentiina, Jaapan, Liibanon, Uus-Meremaa, Austraalia, Ameerika Ühendriigid, seega suhteliselt üle maailma oleme kaetud," mainis ta ja lisas, et Üleilmakool on alati olnud algusest peale kaugõppe vormis. "Meil on kirjalikud kursused ning individuaalsed veebitunnid või ka väikeste rühmade tunnid."

"Me kartsime, et kui väga paljudes kohtades maailmas mindi üle kaugõppele, et see kuidagi mõjutab õpilaste jõudu õppida ka eesti keelt kaugõppes, aga meie õpilaste numbrites suurt langust ei tekkinud," nentis ta ja tõi välja, et neil on olnud aastaid õpilasi Ukrainast. "Nii ka sel õppeaastal, samuti Valgevenest, aga need õpilased on minu teada Eestis tagasi ja proovivad jätkata Eesti koolides, me ise väga loodame, et oleme saanud neid aidata, et Eesti koolides õppimine läheks kergemalt."

"Teatav osa noortest ja lastest integreerub välismaal elades ning hakkab kasutama selle riigi keelt, kus nad elavad, aga ma siiski julgen arvata, et olukord on päris hea," tõdes Kirber ja rõhutas, et lisaks Üleilmakoolile teevad väga head tööd kõik need n-ö eesti koolid, mida on viimase 10-15 aasta jooksul eri kohtadesse loodud. "Need on laupäeviti-pühapäeviti koos käivad koolid ning ka nende koolide õpetajad on võrgustunud."