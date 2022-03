Eesti keele entusiast Anna Galaktionova: ma leidsin lohutust eesti keelest

Narvast pärit Anna Galaktionova on käinud juba 21 korda tegemas eesti keele kõrgtaseme eksamit. Paraku ei ole tal seal väga hästi läinud. Nüüd proovis naisterahvas eksamit sooritada 22. korda ja ootab alles vastust. Galaktionova sõnul on eksami sooritamine tema eesmärk ja ta ei peatu enne, kui on selle läbinud.

Eesti keele õppimisel peab Galaktionova kõige olulisemaks alustamist. "On vaja teha esimene samm," tõdes ta ja lisas, et alustada saab näiteks lihtsamate viisakusvormide õppimisega.

Galaktionova tõdes, et pärast keskkooli lõpetamist ei osanud ta peaaegu sõnagi eesti keelt, kuigi oli juba koolis saanud kätte kesktasemele viitava tunnistuse. Keelt hakkas naisterahvas aktiivsemalt õppima alles pärast kõrgkooli lõpetamist. "Ma sain aru, et leidsin lohutust eesti keelest," ütles ta ja lisas, et ei kujutaks enda elu ilma eesti keeleta ette.

Kuigi Galaktionova on suur eesti keele entusiast ning on teinud keele kõrgtaseme eksamit lausa 21 korda, ei ole tal õnnestunud see veel kordagi sooritada. Naisterahva sõnul teevad eksami keeruliseks teemad. Nii on ta pidanud eksamikomisjoniga vestlema näiteks räätsadest või muruniiduki varuosadest. Hiljuti tegi Galaktionova eksamit 22. korda ja loodab nüüd, et tal õnnestub see edukalt sooritada.

Eesti keele kõrgataseme eksami sooritamine on Galaktionova eesmärk. Juhul, kui ta peaks sel korral ebaõnnestuma, teab ta kindlasti, et võtab eksamist uuesti osa juba mais. "Ma ei taha peatuda," ütles ta. "Lõppude lõpuks ma saan selle kätte."