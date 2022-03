Video: Ansambel Vennaskond esitas uut lugu "Leekides on Ukraina"

Ansambel Vennaskond on üks bände, mis osaleb Ukrainat toetava CD-plaadi "Ukraina heaks" valmimisel. Bändi esimehe Tõnu Trubetsky sõnul sündis nende lugu just inspireerituna Ukrainast.

"See on ikka väga suur ehmatus tervele maailmale," rääkis Trubetsky Ukraina sündmuste valguses ja lisas, et nende uus lugu "Leekides on Ukraina" sündis vaid ühe päevaga.

Ukraina pole Trubetskyte suguvõsale võõras. Täpsemalt ulatub nende perekonna ajalugu Trubetsky vürstiriigini välja, mis oli iseseisev üle 500 aasta ning paiknes tänapäevase Ukraina piiri ääres.

Kuula Vennaskonna lugu "Leekides on Ukraina":