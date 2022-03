Tõnu Trubetsky: tänapäeval punk ei toimi, see ei šokeeri mitte kedagi

"Hommik Anuga" saates oli külas muusik ja luuletaja Tõnu Trubetsky. Eesti üks tuntumaid punkareid tõdes saates, et praegune punk erineb üsna palju aastakümnete tagusest ajast ning tema sõnul ei šokeeri see tänapäeval enam kedagi.

Oma esimese kontserdi andis ansambel Vennaskond 1984. aastal. Kontserdi mäletab Trubetsky väga eredalt ja sõnas, et isegi mõned tol aastal kõlanud lood on siiani bändi repertuaaris.

"Igasugused välismaa turneed on olnud huvitavad," tõdes Trubetsky bändi 38-aastasele ajaloole pilku tagasi heites. Juba 1989. aastal õnnestus ansamblil esineda Soomes.

Trubetsky sõnas, et enda arvates ei ole ta aastatega oluliselt palju muutunud ning mõtleb peaaegu samamoodi nagu 20-aastaselt. Küll aga nentis ta, et tänapäeva punk ei ole see, mis oli aastakümneid tagasi. "Tänapäeval ikkagi minu meelest punk ei toimi. See ei šokeeri mitte kedagi," ütles ta.

"Hommik Anuga" saates esitas Vennaskond ka oma ühte hittsinglit "Insener Garini hüperboloid". Muusiku sõnul on laul saanud inspiratsiooni Aleksei Tolstoi samanimelisest romaanist. "See raamat oli selline romantiline seiklusjutt ja ta kuidagi inspireeris," tõdes Trubetsky.

Ansambel Vennaskond esitamas lugu "Insener Garini hüperboloid":