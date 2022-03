Saaremaal toimusid Mölkky Euroopa meistrivõistlused

Kes tahab enda elulukku saada kirja reakest, et on osalenud Euroopa meistrivõistlustel või maailmameistrivõistlustel, siis selleks tuleb selgeks õppida lihtsad Mölkky mängu reeglid ja registreerida end nendele nimekatele võistlustele.

Saarlastele tulid praegused Saaremaal toimuvad Euroopa Mölkky meistrivõistlused otseses mõttes koju kätte, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Osavõtja Margit Lepp ütles, et tegelikult toimuvad seekord Saaremaal lausa kahed Euroopa meistrivõistlused. Nii 2020. aastal koroona tõttu ära jäänud kui ka tänavused. Reedel lõppenud 2020 aasta Euroopa võistlustel jäi prantslaste järel teine koht Eestisse.

"Õnne faktor on suur, kogemus on ka, strateegia on väga tähtis. Ütleks, et 50 protsenti on kogemus ja ülejäänud on strateegia ja kõik muu ja kas närv peab vastu," rääkisid Argo Võrk ja Alger Jõras.

Mölkky on üha enam populaarsust koguv sportmäng nii Euroopas kui ka Eestis. Ja tõesti, nagu öeldud, seda mängu mängides võib täiesti vabalt pääseda kõlavate nimedega võistlustele, ehk nii Euroopa- kui maailmameistrivõistlustele.



Eesti Mölkky Klubide Liidu president Märt Niimemägi ütles, et Eestis mängib profi tasemel mölkkyt kuni paartuhat mängijat ja kodudes kuni 50 000 huvilist.