Imagine Dragons andis välja singli "Bones"

"Bones" on esimene lugu, mis bänd on avalikustanud oma peagi ilmuvalt albumilt "Mercury act 2", mis on järg möödunud aastal ilmunud kauamängivale "Mercury act 1".

Lugu "Bones" peegeldab bändi esimehe Dan Reynoldsi sõnul kinnisideed elu lõplikkuse ja hapruse vastu. "Otsin alati tõendeid, mis veenaksid mind, et ees on veel midagi – et elu on mõnes mõttes tõesti igavene. Kuna ma pole seda veel leidnud, proovin vähemalt unistada, mis tunne oleks võita surma laulus," lisas ta.