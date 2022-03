Wimberg: eesti keele head käekäiku ma õpilaste pealt ei vaata

"Hommik Anuga" saates on pühapäeval külas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jaak Urmet, keda tuntakse ka pseudonüümi Wimbergi all. Emakeelepäeva eel rääkis Wimberg saates eesti keele käekäigust

"Eesti keele head käekäiku ma õpilaste pealt ei vaatagi," sõnab Wimberg, kes hindab keelelist olukorda pigem ümbritseva keskkonna pealt. "Ma ütleksin, et eesti keelel läheb väga hästi."

Wimberg peab oluliseks, et inimesed enda ajutegevust lugemisega arendaksid. "See arendab inimeste keelekasutust tohutult," sõnab Wimberg ja soovitab lugeda nii raamatuid kui ka pikemaid tekste. "Kui sa loed korralikult pikki tekste, sealhulgas raamatuid, siis sa juba õpid keelt."

Ka märkab Wimberg oma õpilaste pealt, kes loevad rohkem kui teised. "Need, kes loevad raamatuid, neil on tegelikult väga lihtne eesti keele tunnis, sest ma ei pea enam õpetama, kuhu see koma käib," tõdeb õpetaja.

"Tegelikult raamatu lugemine ise ei eeldagi kõige suuremat pingutust. Väga suurt pingutust nõuab raamatu sisust aru saamine – raamatu tuumast, ideest aru saamine," arutleb Wimberg.

Wimbergi sõnul on muidugi kahju, et kõik inimesed raamatuid ei loe, ent ei mõista seda kuidagi hukka. Pigem leiab ta, et see on inimese enda valik ja ehk on sel inimesel huvi või andekust hoopis mõne muu valdkonna vastu. "Kooli ülesanne on kasvatada ühiskonnaliikmeid, kes ei oleks ohtlikud ei endale ega teistele," peab Wimberg oluliseks.

"Oluline on see, et sul oleks midagi öelda ka," leiab WImberg, kelle sõnul on grammatikareeglid äärmiselt olulised, kuid loeb ka sisu.

