Pink Floyd eemaldas Venemaa ja Valgevene muusikaplatvormidelt oma lood

Pink Floyd on eemaldanud Venemaa ja Valgevene voogedastusplatvormidelt kogu oma muusika alates 1987. aastast.

Ansambel andis oma otsusest teada Twitteris, kirjutades juurde, et mõistavad Venemaa sissetungi Ukrainasse karmilt hukka.

"Selleks, et seista maailmaga Venemaa vastu Ukrainasse tungimise eest, eemaldatakse nii Pink Floydi teosed alates 1987. aastast kui ka kõik David Gilmouri soolosalvestused Venemaa ja Valgevene voogedastusplatvormidelt."

