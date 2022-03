Toomperede teatridünastia on suguluses Hollywoodi staari Mena Süvariga

Eesti teatrimaastikul on vähe perekondi, mis oleks jätnud samasuguse jälje nagu Toompered. "Sinu uus sugulane" saatetegijad suutsid aga tuvastada, et Toompered on omavahel suguluses Hollywoodi staari Mena Süvariga.

Maie ja Hendrik Toompere töötasid ligi 50 aastat Nukuteatris. Nende lapsed Harriet ja Hendrik on tänaseni kandvad jõud Draamateatris ning omakorda järgnev generatsioon – nõod Franz Malmsten ja Hendrik Toompere – esindavad Eesti näitlejate uut põlvkonda.

Hendrik Toompere juuniori isa, tädi ja tädimees moodustavad Draamateatri tuumiku ja on rangelt võttes Hendriku alluvad, sest alates 2018. aastast on ta sama teatri kunstiline juht.

Hendriku õde Üüve-Lydia teeb ilma etenduskunstnikuna. Kuid on vähe teada, et ka Hendriku ema Viktoria on läbi ja lõhki teatriinimene – ta on töötanud Vanalinnastuudios ja Draamateatris inspitsiendina ning hiljem NO99-s turundusjuhina. Seetõttu polegi imestada, et paljud Hendriku lapsepõlvemälestused seostuvad teatrimajas logelemisega.

Kuigi Tallinna reaalkoolis õppinud Hendrik tegi lapsena kaasa paaris väiksemas lavastuses ja mängis kuuesena Nukuteatri etenduses "Toompere pere teatriõhtu", siis näitlejatee valimine elukutseks oli pigem juhus kui ettemääratud saatus.

"Kusjuures ma ise arvan, et ma ei ole üldse näitleja tüüp, ma olen väga pragmaatiline ja korralik inimene tegelikult. Siukese lihtsa mõtlemisega ja organiseeritud kuju," iseloomustas Hendrik ennast.

Juured viivad Hollywoodi

Kuigi tuntuid teatritegijaid on Toomperede dünastias hulgi, selgub ajalooürikuid uurides tõsiasi, et näitlejageen viib perekonna juured lausa Hollywoodi.

Ligemale sajas Hollywoodi filmis ja seriaalis, teiste seas näiteks kassahitis "Tabamatu ilu" mänginud Mena Süvari on Harrieti ja Hendrik seeniori viienda põlve nõbu.

Nende ühised esivanemad on 18. sajandil sündinud Peeter ja Maret Uibu, kes elasid Pärnumaal Saarde vallas tänapäevase Tihemetsa aladel. See on täpselt see paik, kus vanaisa Hendrik sündis ja kus elas ka Mena vanavanaema Elfriede. Hollywoodi näitleja isa, Pärnus ilmavalgust näinud Ando Ivar Süvari, põgenes teise maailmasõja järel Ameerikasse.

Rootsi kuningalt õigust nõudmas

Küll aga keerleb Toomperede esiisa Tihemetsas paikneva talu ja selle peremehe Kuivsaapa Peetri ümber mitmesuguseid legende, sest tegemist oli vaba taluperemehega.

Ühe legendi kohaselt räägitakse, et Toomperede esiisa teenis vabaduse välja tõelise kangelasteoga, sest päästis Rootsi kuninga elu. Kuigi selgub, et ajaloos on tõepoolest sarnaseid lugusid juhtunud, siis seda küll teisel ajal ja teises kohas.

Kuigi selget vastust pole, mille eest Hendriku esivanemad erilise vaba staatuse said, siis ajalooliselt kõige tõenäolisem tundub legendi versioon, et Saapa pererahvas aitas hoopis rootslaste väejuhti ja kuninga sohipoega Karl Gyllenhielmi, kes tõesti 17. sajandil Vana-Karistes sõdis.

Üks Kuivsaapa Peetri lugu on lausa kirjalikes säilikutes alles. Kui seda poleks mustvalgel kirja pandud, siis ei usuks. Vabatalupoeg Peeter ja temaga staatust jaganud Polli Volmar olid pinnuks silmas Karksi mõisahärrale. Kohalik ülemus hakkas mehi pitsitama ja tahtis neilt vabadused ära võtta, mispeale mehed otsustasid sõita Rootsi Stockholmi, et otse kõrgematelt valitsejatelt õigust nõuda.

Hendriku esiisa Kuivsaapa Peetri jaoks oli Rootsis käik edulugu, mis kestis läbi tema järeltulijate kuni nõukogude ajani, sest selle pere vabadus säilis sajandite vältel.

Peetriga koos reisi ette võtnud teisel söakal vabal mehel Polli Volmaril nii hästi ei läinud, ebaõiglusega võitlemiseks käis Volmar veel teine kord Rootsi ja seekord lausa kuningalt õigust nõudmas. Kuid Rootsi aja lõpuga kaotas ta oma eriseisundi ja nüüd seisab tema talu maadele hoopis Polli mõis.

Võib eeldada, et ühine vabadusvõitlus sidus Volmarit ja Peetrit ka inimlikul tasandil ning aja jooksul said neist justkui lihased vennad. Seda kinnitab ka fakt, et Volmari surmapaigaks on märgitud juhtumisi sama koht, kus elas Peeter ehk Vana-Kariste. Ilmselt võttis Peeter Volmari vanaduses enda juurde elama.

Üllatavad seosed selle avastusega ei lõppe. Lisaks suutsid saatetegijad uurida ka Peeter Volmari järeltulijaid. Selgub, et Volmar on kauge esiisa Hendrik Toompere juunior kolleegile Ain Lutsepale.