Tiit Maran Ukraina loomaaiaasukatest: oleme valmis neid vastu võtma

"Sõda on ju inimeste maailma hoomamatu kriis, aga paraku inimesest erinevad looma eluvormid saavad ka tugevalt kannatada," rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ja lisas, et ajalugu on näidanud, kuidas loomaaiad on sõdade nii-öelda vaikivad kannatajad. "Täpselt samamoodi on ka praegu Ukrainas."

Kuigi juba paljud loomad on suudetud loomaaedadest päästa, ei ole õnnestunud kõiki loomi turvalistesse kohtadesse transportida. Marani sõnul on põhiliseks probleemiks praegu sõjakolletes loomade abistamine ülalpidamise ning toiduga. "Nende eest tuleb hoolitseda kogu selles õuduses."

Oma abikäe Ukraina loomadele annab meeleldi ka Tallinna loomaaed. Mõni aeg tagasi oli kokku lepitud, et Ukrainast jõuab Eestisse kaks tiigrit ja jaaguari. Küll aga osutus transport sõjatsoonist Poola piirini äärmiselt keeruliseks, mistõttu jäi hetkeks plaan katki.

Marani sõnul valmistab sõda loomadele täpselt sama palju stressi kui inimestele. Maran lisas, et kuigi loomasid üritatakse viia tulistamise eest varjenditesse, siis ei pruugi see kõikide loomade puhul õnnestuda. "Need probleemid on väga suured," tõdes ta.

Ukraina loomade jõudmine teistesse loomaaedadesse on Marani sõnul keeruline, kuna loomaaedades vabasid kohtasid napib. "Tuleb natukene loomi ümber paigutada ja leida neile ruumi," rääkis ta ja lisas, et omakorda raskust valmistab loomade transport ühest kohast teise.

"Me oleme valmis loomi vastu võtma, kui me saaksime need loomad kuidagi kätte," tõdes Maran. Ent niipea kui pole võimalik loomi Eestisse transportida, on Tallinna loomaaed algatanud rahalise korjanduse Ukraina loomaaedade toetuseks.

Ukraina loomaaedade heaks saab Tallinna loomaaia vahendusel annetada Tallinna linna e-teenuste lehel Annetus Ukraina loomaaedadele.