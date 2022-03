"Troonide mängu" produtsent toob ekraanidele komöödiafilmi teismelistest

"Troonide mängu" kaaslooja D. B. Weiss ja Tom Morello on ühendanud väed ning peagi näeb ilmavalgust nende film "Metal Lords". Äsja ilmus filmile ka treiler.

Järgmisel kuul Netfilxi jõudva uue filmi on kirjutanud ja produtseerinud Weiss, Morello on linateose tegevprodutsent. Filmi režissöör on Peter Sollett.

Film jutustab loo kahest teismelisest, kes alustavad metal-bändiga ning võtavad osa kooli korraldatud muusikakonkursist. Küll aga on lastel puudu bassimängija, ent koolis ei tunne metal-muusika vastu huvi keegi peale nende kahe lapse. Ühel hetkel ühendavad nad väed tšellot mängiva tüdrukuga.

Film jõuab Netflixi 8. aprillil.