Eesti DJ-d mängivad 36 tundi Ukraina toetuseks

Reedel, 11. märtsil korraldavad Eesti üritustesarjad Piidivabrik ja Bianca koos arvukate elektroonilise muusika diskoritega 36-tunnise muusikamaratoni "Play for Ukraine", mille kogu tulu annetatakse Ukraina sõjapõgenike toetuseks.

Sel nädalavahetusel saab 36-tunnise lakkamatu muusikamaratoni raames kuulata ligi 30 erineva DJ live esinemist. Üles astuvad erinevate elektroonilise muusika žanride esinejad nagu NOËP, MHKL, nix&jonny, Unknown Horizon, 3lton, Saulus, Inga, Kurly Beats, J0J0, Will, Pyfel jpt.

"Play for Ukraine" on Eesti elektroonilise muusika sõpruskonna idee, mis on ajendatud soovist enda oskusi ja vahendeid kasutades abivajajaid toetada

"Maailm muutub päevadega ja peame sellega kohanema. Meie jaoks sümboliseerib vabadust muusika ja tantsimine, läbi mille väljendame rõõmu, kurbust ja täna ka toetust neile, kes seda vajavad," selgitas Piidivabriku üks eesvedajaid Paap Uspenski.

"Play for Ukraine" stardib reedel kell 18 ja kestab pühapäeva hommikuni. Ülekannet saab jälgida veebis ja Tallinas Erinevate Tubade Klubis.

Otseülekannet saab tasuta kuulata läbi WROMD striimingu, kus näeb reaalajas Mondo Kriisifondile kogutud toetussummat. Ukrainat saab toetada läbi Armastan Aidata veebikeskkonna.