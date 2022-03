Helenile valmistas tänavune Eesti Laul pettumust: ootused olid suuremad

Helen Randmets andis äsja välja oma debüütalbumi "Samal lainel". Raadio 2-le antud intervjuus tõdes laulja, et on väga eesmärkidele orienteeritud inimene ning albumi ilmumine oli tema unistus. Kuigi üheks eesmärgiks oli Helenil pääseda ka Eesti Laulu finaali, siis seda kahjuks tänavu ei juhtunud.

2021. aastal võistles Helen Eesti Laulul looga "Nii kõrgele" ning tänavu singliga "Vaata minu poole." Küll aga tõdes laulja, et rahule jäi ta oma 2020. aasta esitusega ning tänavune konkurss valmistas talle pettumust.

"Mul olid kuidagi ootused, lootused suuremad," rääkis Helen ja lisas, et pärast poolfinaali oli ta kurb ning nuttis. "Tundsin, et seekord on finaali jõudmine rohkem käega katsutavam."

"Mina teen muusikat üldjuhul siis, kui ma saan," avaldas laulja ja lisas, et kui ta on kohustatud laulusõnu kirjutama, siis mõtleb ta neile peaaegu igal vabal hetkel. Küll aga tõdes ta, et kõige huvitavamad sõnad tulevad talle enne uinumist. "Siis ma kirjutan need endale telefoni üles ja hommikul vaatan üle."

Debüütalbumile koondunud lood jutustavad Heleni sõnul paljustki tema elust. "Ma võtan erinevaid hetki oma elust ja miksin need kuidagi kokku." Lisaks on laulusõnade kirjutamisel Helenile abiks olnud ka Jana Hallas ning Janne Saar. "Mulle väga meeldib teistega koostööd teha," sõnas ta.

"Samal lainel" oli Heleni üks unistus. "See debüütalbum oli üks mu eesmärke." Järgmisena soovib laulja olla nomineeritud Eesti muusikaauhindadel. Samuti soovib ta kunagi välja jõuda ka Eesti Laulu finaali.

Kuula ka Heleni debüütalbumit "Samal lainel":