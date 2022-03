Õigekirjagurmaan: ma pole kunagi e-etteütlust perfektselt kirjutanud

Õigekirjagurmaan Kert Kask tunnistas, et on Vikerraadio e-etteütlust kirjutanud juba üheksa aastat, kuid pole seni suutnud sada protsenti õigesti kirjutada.

"Ma ei ole mitte kunagi e-etteütluse teksti ise perfektselt õigesti kirjutanud, samas peitub selles e-etteütluse võlumoment, kus ma iga kord saan õppida. Iga kord saan targemaks mõne komakasutuse, mõne lauseehituse, mõne uue sõna osas. Ja kes teab, võib-olla tänavu kümnendat korda e-etteütlust kirjutades on minu esimene kord, kui kirjutan perfektse e-etteütluse," rääkis Kask.

Ta lisas, et seni on tema lemmik e-etteütluse tekst just see kõige esimene, 2012. aasta oma. Avaldame selle taas:

E-etteütlus 2012:

Pressiteade

Tallinn, 14. märts 2012

Täna, emakeelepäeval, kirjutavad tuhanded eestimaalased e-etteütlust, mis on Tartu maratoni kõrval suurim üle-eestiline mõõduvõtmine, ja panevad proovile oma õigekirjateadmised.

Nagu ürituse patroon K. J. Peterson märkis, ei osanud ta 19. sajandi algul, 20-aastasena, nii rohket osavõttu ette näha, ning see teeb talle ainult rõõmu. "Murelikkust tekitab see, et nii mõnigi astub võib-olla võistlustulle ilma piisava

treeninguta ja jääb tempoga seetõttu kogu aeg hätta," nentis ta.

Võitjatele on prestiižsed auhinnad välja pannud haridus- ja teadusministeerium;

peaasi on siiski rõõm eneseületusest.

Tänavune e-etteütlus toimub emakeelepäeval, 14. märtsil kell 10.25.