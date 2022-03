Tallinna loomaaed alustab toetuste kogumist Ukraina loomaaedade heaks

Eestis elavate inimeste annetused edastatakse Tallinna loomaaia vahendusel täies mahus Euroopa Akvaariumite ja Loomaaedade Assotsiatsiooni (EAZA) päästeoperatsiooni kaudu Ukraina akvaariumitele ja loomaaedadele. Panustada saab kogu kriisi aja.

Venemaa agressioon Ukrainas põhjustab jätkuvalt kannatusi ka loomadele. Kohe sissetungi alguses tabas Feldman Ecoparki Harkivis mitu mürsku. Edasised raketid kahjustasid erinevaid eksponaate, mille tulemusel osa loomi sai haavata, osa surid ja osa põgenes. Nikolajevi loomaaias maandusid pommid jääkarude ja tiigrite aedikute lähedale. Pealinna Kiievi loomaial on osa loomadest õnnestunud viia varjenditesse ning ligikaudu 50 töötajat on koos pereliikmetega kolinud loomaaeda, et ööpäevaringselt stressis loomi rahustada ja neid sõjas mitte hüljata. Loomaaedadele on sealjuures abiks ka kohalikud elanikud, kuid Feldman Ecopark on juba teatanud, kuidas Vene sõdurid lasid maha kaks loomi toitma tulnud vabatahtlikku.

Selleks, et Ukraina loomaaedade töötajad saaksid sõjakaoses keskenduda vahetule olukorrale, on neile abiks teiste riikide loomaaiad, kes aitavad, kui võimalik, ohustatud loomi sõjapiirkondadest evakueerida ning annetusi koguda.

"Pommirahe all ole ühelgi loomaaial aega, et hakata ellujäämise ja paanikas loomade rahustamise kõrval koordineerima veel toetuste kogumist. Olgugi, et humanitaarkatastroofis vajatakse abi igal pool, seisame Euroopa Akvaariumite ja Loomaaedade Assotsiatsiooni liikmena ühes teiste loomaaedadega just Ukraina loomaaedade töötajate ning nende stressis hoolealuste aitamise eest. Kutsume üles ka Eestis elavaid inimesi Tallinna loomaaia kaudu Ukraina loomaaedade loomi ja töötajaid sõjakatastroofi ajal toetama. Teie annetused edastatakse täies mahus Ukraina loomaaedadele ning iga panus võetakse vastu suure tänuga." ütles loomaaia direktor Tiit Maran.

Ukraina loomaaedade heaks saab Tallinna loomaaia vahendusel annetada Tallinna linna e-teenuste lehel Annetus Ukraina loomaaedadele.