Eesti vabalevisse jõuab uudistekanal Украiна 24

Vabalevis saab Украiна 24 vaataja valida ukrainakeelse originaalheli kõrval ka vene- või ingliskeelse helikanali, teatas Levira.

Украiна 24 jõuab ka Elisa Klassik üle õhu teenusesse. Kui kanal ei teki automaatselt, tuleb oma seadmele teha uus kanaliotsing. Kanalit saab vaadata ka internetis.

"Uue kanali lisandumine on oluline Eestisse jõudnud põgenikele, kes saavad TV-uudiseid kodumaalt. Neil on nüüd tasuta juurdepääs ukrainakeelsele sisule ka juhul, kui interneti- või kaabeltelevisiooni võimalus elukohas puudub," ütles Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.

Kaasani sõnul on peale Ukraina sõja algust Eesti vabalevis olevate kanalite arv peaaegu kahekordistunud. "Levira on astunud kiireid samme, et tuua vabalevisse uusi kanaleid: enne Украiна 24 lisandusid venekeelne Euronews ning ingliskeelne France 24, nii et praeguseks on vabalevis juba seitse TV-kanalit. Jätkame tööd selle nimel, et kanalite valik ka edaspidi suureneks," märkis Kaasan.

ERR vahendab ka Jupiteris ukrainakeelset uudistekanalit ICTV ning ingliskeelset 1+1 Internationali.