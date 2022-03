Lexsoul Dancemachine avaldas loo "I Don't Mind"

Ansambel Lexsoul Dancemachine andis plaadifirma Golden Rules alt välja singli "I Don't Mind". Värske lugu jõuab plaadifirma kogumikule "The Originals 2", mis ilmub tänavu oktoobris.

Loo sõnade ja muusika autorit Robert Linnat inspireeris "I Don't Mindi" kirjutama Vihasoo rahvamaja vana aula. "Minu maakodu läheduses asuvas rahvamajas olid mõned pillid püsti. Sättisin ka mikrofonid üles ning hakkasin otsast tulema. Mängisin Curtis Mayfield'i vaibiga trummibiidi sisse. Ülejäänu mõtlesin käigupealt juurde," sõnas ta.

"Laulu saab mõtestada nii publiku kui ka oma kallima kontekstis. Demo sündis koroonapandeemia ajal, kui esinemised olid keelatud. Tundsin, et ei saa võtta iseenesest mõistetavalt võimalust inimestele esineda või ka seda, et minu kõrval on nii armas pere," sõnas Linna.

2021. aastal pälvis Lexsoul Dancemachine Eesti Muusikaauhindadel aasta ansambli tiitli. Lisaks on Lexsoul'i muusikat on mängitud nii BBC Radio 6 kui ka BBC Radio 2 kanalites. Bändi kuuluvad Robert Linna vokaalil ja perkussioonidel, Martin Laksberg basskitarril, Jürgen Kütner kitarril, Kristen Kütner kitarril, Joonas Mattias Sarapuu klahvpillidel ning Caspar Salo löökpillidel.