The Black Keys avaldas uue loo "Wild Child"

The Black Keys on tänaseks avaldanud kümme albumit, järjekorras 11. kauamängiv "Dropout Boogie" ilmub 13. mail. Uue albumil löövad teiste hulgas kaasa Billy F. Gibbons (ZZ Top), Gret Cartwright (Reigning Sound) ja Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Ansambel The Black Keys alustas tegevust 2001. aastal, nende esimene album "The Big Come Up" ilmus 2002. aastal. Nad on võitnud kokku viis Grammy't ning ühe Briti muusikaauhinna.

Kuula lugu "Wild Child":