Soomaal saab uisutada mööda külmunud heinamaad

"Ringvaate" reporter Heleri All uurimas, kuidas on tekkinud Soomaale suur jääväli, millelel on võimalik kas uisutada või tõukekelguga sõita.

Giid Algis Martsoo sõnas, et kõige üllatavam oli see, et kui üldiselt tekib jää ja sinna sajab koheselt lumi peale, siis suur jääväli püsis pea nädala täiesti puhtana. "Aga lumi sulab pealt ära ja siis on jälle puhas," sõnas ta ja selgitas, et esimene üleujutus oli Soomaal juba detsembris. "Nende kohta peal on 20-30 sentimeetrit jääd."

Martsoo hinnangul on see jääväli umbes Viljandi järve suurune. "See on suurim jääväli, mis Soomaal on olnud, kogu jäävälja pikkus on pea 20 kilomeetrit," kinnitas ta.