Suurbritanniat esindab Eurovisioonil Sam Ryder

Sam Ryder tõdes, et on olnud lapsest saati suur Eurovisiooni asutaja ning seal oma riigi esindamine on justkui unistuse täitumine. "Mul on suur au jagada lava koos teise Euroopast pärit lauljate ja laulukirjutajatega," sõnas ta.

Ryder kirjutas enda loo "Space man" koos Grammy võitnud laulukirjutaja Amy Wadge'i ja Max Wolfgangiga. Samuti on Ryder aktiivne sotsiaalmeediaplatvormil TikTok, kus ta on hetkel enim jälgitud Suurbritannia muusikaartist.

2020. aastal, kui maailma tabas koroonapandeemia, otsustas Sam teha mõningatest tuntumatest hittidest kavereid ning laadis need üles TikToki. Videod muutusid kiiresti populaarseks ning Ryder fännide hulka lisandusid näiteks Justin Bieber, Sia ja Alicia Keys.