Rakvere Funkfesti peakorraldaja: asja tuleb teha ägedalt

Juulis toimuval Rakvere Funkfestil astub peaesinejana üles Dadi Freyr, kes lauludega "10 years" ja "Think About Things" viimasel kahel Eurovisioonil üle maailma tuntust on pälvinud. Raadio 2 "R2 Pulss" saates rääkis ürituse peakorraldaja Johannes Pihlak, kuidas neil õnnestus Islandi eurolaulik Eestisse esinema saada.

"Üle-eelmine aasta tehti Vallimägi täiesti uueks ja see lihtsalt karjus selle järgi, et tulge tehke keegi üks väga hea festival," meenutas Funkesti peakorraldaja Johannes Pihlak festivali sünnilugu.

Pihlaku sõnul võeti eelmisel aastal festival nii soojalt vastu, et tänavu seati eesmärgiks artistide vaates riigipiire ületada. Niisiis otsustati 23. juulil toimuvale üritusele esinema kutsuda Islandi eurolaulik Dadi Freyr. "Asja tuleb teha ägedalt ja suuremalt."

Küll aga ei õnnestunud Dadi Freyr'd festivalile lihtsalt meelitada. "Eks see oli suur töö," rääkis Pihlak ja sõnas, et aega võttis suhtlus ja kuupäevade klapitamine.

Lisaks teadis Pihlak rääkida, et ülimalt edukad on ka ansambli kontserttuurid üle maailma. "Suurem osa on välja müüdud ja USA-s väidetavalt müüakse järelturul kümnekordsete hindadega."

"Nad ikkagi mängivad üldiselt väga-väga suurtel festivalidel," tõdes Pihlak ja sõnas, et nõudis omakorda selgitamist, miks bändi oodatakse kindlasti ka Rakverre.

"Ma usun, et inimestele see artist meeldib," arvas Pihlak ja sõnas, et üritavad esmapilgul hoida piletihinnad võimalikult soodsalt, et kõik huvilised saaksid kontserdile ikkagi tulla. "Praegune piletimüük näitab küll seda, et huvi on suurem kui eelmisel aastal."

Kui festivali peaesineja on Islandilt, siis ülejäänute ülesastujate nimekirjast leiab ainult Eesti bände, keda veel pole avalikustatud. Küll aga sõnas Pihlak, et kuigi Eestis pole palju funkbände, ei soovi nad oma möödunud aasta esinejate nimekirja korrata.

Rakvere Funkfest toimub 23. juulil Rakvere vallimäe nõlvadel.