"Bridgertoni" teisest hooajast ilmus ametlik treiler

Julia Quinni romaanidel põhinev "Bridgertoni" teine hooaeg keskendub Anthony Bridgertonile (Jonathan Bailey), keda köidab Indiast saabunud Kate Sharma (Simone Ashley). Kui Anthony hoopis Kate'i noorem õe Edwinaga (Charithra Chandran) kurameerima asub, avastab naisterahvas, et mehe kavatsused pole siirad.

Muidugi ei jää uuest hooajast kõrvale ka kuulujuttude levitaja Lady Whistledown, kes esimese hooaja lõpus osutus Penelope Featheringtoniks (Nicola Coughlan).

"Bridgertoni" esimene hooaeg sai Netflixi ülimalt populaarseks. Küll aga on teada, et lisaks teisele hooajale on antud roheline tuli ka kolmandale ja neljandale hooajale.